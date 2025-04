HC Tigres pode procurar orçamento para as faixas

A equipa sénior do HC Tigres está cada vez mais perto da subida de divisão, depois de vencer no Tojal por 4-3.

A equipa almeirinense esteve a perder por 3-1 já no segundo tempo mas conseguiu virar o resultado numa exibição extraordinária.

Para a equipa almeirinense marcaram Francisco Santos (2), Frederico Neves e Alexandre Costa.



A oito jornadas do final os Tigres tem nove pontos de diferença para o Vilafranquense que está no segundo lugar mas com menos um jogo. No próximo sábado em Almeirim os tigres recebem o Stuart Massama.