IPSantarém lança Santarém AgroHub para impulsionar inovação agroalimentar na região

O Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) viu aprovado de forma definitiva o projeto Santarém AgroHub – Centro de Valorização e Transferência e Inovação Agroalimentar, no âmbito do programa Alentejo 2030. Com um investimento global de 4.856.729,00 euros, integralmente elegível, esta iniciativa promete transformar a região num polo de excelência em inovação agroalimentar, apostando na sustentabilidade, digitalização e transferência de conhecimento.

Sediado na Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS), o Santarém AgroHub inclui a reabilitação das atuais infraestruturas e a construção de uma nova ala com 1.850 m², equipada com laboratórios de ponta, campos experimentais e um Hub Digital.

Entre as prioridades do projeto destacam-se: A investigação aplicada em copromoção com empresas, para validar tecnologias como IoT, inteligência artificial e logística inteligente; A valorização de subprodutos agrícolas, promovendo a economia circular e a produção de energias renováveis; A certificação e rastreabilidade de produtos através de tecnologia blockchain, reforçando a segurança alimentar e a competitividade internacional.

O presidente do IPSantarém, João Moutão, considera que este será “um acelerador de competitividade para o setor, permitindo que empresas testem tecnologias inovadoras antes de investirem, reduzindo riscos e fomentando a sustentabilidade”.

A iniciativa está alinhada com a Estratégia Regional de Especialização Inteligente (EREI) e prevê a criação de 100 hectares de campos de demonstração, integrados no conceito “Test Before Invest”, permitindo às empresas validar soluções em ambiente real.

Também o presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, sublinha a importância do projeto: “Santarém conquista mais um projeto inovador que vai dar um importante contributo para a excelência do ensino e da investigação efetuada na nossa Escola Superior Agrária, atraindo talento e investimento para uma economia mais resiliente.”

A formalização do projeto está marcada para o dia 7 de abril de 2025, pelas 15h00, no Salão Nobre da CCDR Alentejo. O evento contará com a presença de várias entidades parceiras, incluindo a CIM da Lezíria do Tejo e empresas do setor agroalimentar.

As obras de reabilitação deverão arrancar em junho de 2025, com a conclusão do investimento prevista para o início de 2027.