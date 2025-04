Homem detido por violência doméstica e apreendidas arma e munições

A PSP deteve um homem por violência doméstica e apreendeu uma arma e munições, no passado dia 10 de abril, em Abrantes.

Segundo o Comando Distrital da PSP de Santarém, o suspeito foi detido “fora de flagrante delito, para recolha de prova e apresentação em primeiro interrogatório judicial”.

A PSP apreendeu ao suspeito 20 munições de vários calibres e uma carabina de ar comprimido.

O detido foi sujeito a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Santarém no mesmo dia, tendo-lhe sido aplicada as seguintes medidas de coação controlo elétrico à distância, vulgo pulseira, proibição de contato com a vítima, afastamento do local de trabalho e do estabelecimento de ensino dos filhos de ambos.