Vila de Coruche comemora os 51 anos do 25 abril

Coruche afirma-se mais uma vez território de Liberdade com um programa de comemoração dos 51 anos do 25 de Abril que conjuga cultura, memória e cidadania ativa.



De 12 de abril a 2 de maio, o Município promove um conjunto de iniciativas que homenageiam os protagonistas da Revolução, devolvem voz aos silenciados do regime e convocam todas as gerações a refletir sobre as conquistas de ontem e os desafios de amanhã.



Entre os destaques do programa, realçam-se o espetáculo musical “Zeca Sempre”, o documentário “A Cor da Liberdade” com a presença do ex-preso político José Pedro Soares, a exposição e conversa com Fausto Giaccone sobre “O Povo em 1975”, o mural de Mariana Duarte Santos no Couço e o Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes (FIFCA), que volta a trazer a diversidade cultural ao coração do Ribatejo. Comemore-se Abril.



Porque a Liberdade está a passar por aqui.