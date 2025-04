Futalmeirim recebe bandeira da ética

O Futalmeirim vai receber a bandeira da ética, notificou o Instituto Português da Juventude.

“O Futalmeirim-Almeirim Futsal Clube sempre foi e sempre será um clube diferenciado, um clube de inclusão, um clube que estende a mão a quem dele precisa e quer, não estamos isentos de erros e de falhas, mas todos os dias lutamos para que os nossos meninos e meninas se sintam bem-vindos, integrados independentemente da sua condição social, familiar, se têm problemas físicos, cognitivos, se são de famílias capazes ou mais desfavorecidas”, sublinhou a Presidente Ana Carla Silva após receber a notificação.

A «Bandeira da Ética» compreende os objetivos: Inovar, mediante a criação de uma metodologia para certificação dos valores éticos no desporto; Garantir uma metodologia flexível e útil para todo o tipo de agentes do sistema desportivo; Implementar um processo que identifique e promova boas práticas no desporto; Promover a visibilidade de iniciativas multiplicáveis e reconhecer a ação dos agentes do sistema desportivo.