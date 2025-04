“Prevenção dos Maus Tratos na Infância” em palestra

Em abril assinala-se a campanha de “Prevenção dos Maus Tratos na Infância”, identificada como a “Campanha do Laço Azul”.



A CPCJ de Almeirim organiza uma palestra a decorrer no próximo dia 30 de abril pelas 21h no salão nobre da Câmara Municipal de Almeirim, intitulada “Impacto psicológico da violência doméstica nas crianças e jovens”, com Telma Almeida



Aqui pode fazer a inscrição.