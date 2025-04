Em Coruche, a bravura celebra-se e serve-se à mesa. De 1 a 4 de maio, os Sabores do Toiro Bravo regressam para a 21.ª edição do certame, que promete voltar a reunir o melhor da gastronomia ribatejana, da cultura tauromáquica e da animação popular. Com lugar cativo nos principais roteiros gastronómicos do País, os Sabores do Toiro Bravo transformam mais uma vez a Praça de Toiros de Coruche no coração vivo de uma festa onde a carne de toiro bravo é rainha, acompanhada por vinhos da região, doçaria tradicional, artesanato, muita música e até um espaço pensado para os mais novos, com jogos tradicionais e divertimentos garantidos.



Este ano, o evento conta com a presença de sete espaços de restauração instalados na Praça, propondo sabores distintos e genuínos para todos os paladares. Viva o lado bravo da vida!



O Farnel, Ó Manel, Carnes Bravas by DeCatering, Sabores de Coruche, Petisqueira Brava, Xico do Porto e a pizzaria Mr. Rino compõem a lista de restaurantes presentes na Praça de Toiros, a par da Taberna Tradicional, dinamizada pela Associação de Defesa do Património de Coruche, prometendo trazer à mesa memórias e saberes da cozinha coruchense.



A abertura oficial do certame acontece às 11h30 de quinta-feira, 1 de maio, com um momento intercultural que junta o Conjunto Folclórico Aires de Nuestra Tierra (Chile) ao grupo português Charanga os Batatas. A festa começa logo ao almoço de 1 de maio, com a abertura das tasquinhas e dos restaurantes na Praça de Toiros, num convite a saborear o melhor da gastronomia local desde o primeiro momento.



Ao longo do almoço, a animação itinerante estará a cargo da Charanga os Batatas e dos Fazendeiros del Pop. E para digerir o almoço e antecipar o jantar, às 16h30 dança-se a tradição na Vila com uma oficina de folclore aberta ao público, com a participação de grupos folclóricos do Concelho. Ao jantar, a animação continua com a Charanga os Batatas e a Ronda do Catrapum. A noite termina com o concerto da banda alentejana Baila Maria, que já percorreu o País com o seu espetáculo de baile moderno, que atravessa todas as tendências musicais.



O dia seguinte, 2 de maio, conta com animação itinerante ao jantar pelos grupos Folearte e 5 Incógnitos. Às 22 horas, as atenções viram-se para Os Improvisados, grupo de música popular com raízes ribatejanas e espírito festivo. A animação prolonga-se pela madrugada dentro no espaço da tertúlia do Grupo de Forcados Amadores de Coruche, com atuações de DJ’s nos dias 2 e 3 de maio.



No sábado, 3 de maio, às 22 horas, os ritmos do Alentejo fazem-se ouvir e sentir com o grupo “De Moda em Moda”, conhecido por reinventar o cante e trazer novas tonalidades à música tradicional portuguesa. Durante o dia, a arena da Praça de Toiros acolhe um conjunto de atividades taurinas promovidas pelo Grupo de Forcados Amadores de Coruche, incluindo, às 10h30, um treino aberto do grupo, seguido, às 11 horas, da emocionante iniciativa “A minha primeira pega no Grupo de Coruche”, que proporciona uma experiência tauromáquica única entre pais/tutores e filhos em contacto direto com rezes bravas. Às 15 horas, o programa continua com o animado Footvaca, um momento irreverente e divertido na arena, também organizado pelo grupo de forcados. A animação itinerante ao almoço e ao jantar estará a cargo de Pedro Mestre – Viola Campaniça e Cante Alentejano, e do grupo Pilha Galinhas. As crianças terão à disposição um espaço de atelier e animação infantil das 10 às 13 horas e das 15 às 19 horas.



No domingo, 4 de maio, repete-se o atelier de animação infantil nos mesmos horários. A animação itinerante ao almoço contará com os grupos 5 à SIC e Grupo Ribatejano. Às 15 horas, desfila a autenticidade do Ribatejo com a terceira edição

do Desfile do Traje Ribatejano, uma celebração da elegância rural e da identidade coletiva, promovida com a participação de grupos do Ribatejo.



Durante os quatro dias do evento, além da animação na Praça, haverá também animação itinerante pelos vários espaços de restauração, proporcionando momentos musicais inesperados e de proximidade entre artistas e comensais. As

famílias encontrarão ainda um espaço dedicado aos mais novos, com jogos tradicionais e um conjunto de divertimentos preparados para garantir momentos de alegria e diversão às crianças. Ao longo do evento, a Feira de Artesanato e

Produtos Locais dá lugar ao talento e aos sabores da terra, enquanto a animação itinerante e taurina dá corpo à festa, criando uma atmosfera única nas ruas e na Praça. Como sempre, o verdadeiro protagonista estará no prato: a carne de toiro bravo — confecionada de variadas formas —, que faz deste um evento imperdível de encontro entre tradição, criatividade e autenticidade gastronómica. Em 2025, Coruche convida novamente a viver – e saborear – o lado bravo da vida.