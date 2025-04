International Congress of Outdoor Sports traz mais de uma centena de participantes de várias nacionalidades à região

A Escola Superior de Desporto, na cidade de Rio Maior, recebe de 25 a 27 de junho, o ICOS+ International Congress of Outdoor Sports, um congresso que se afirma com um evento de referência a nível mundial, uma vez que já tem confirmados 100 participantes, de 15 nacionalidades.

O Congresso tem conquistado a confiança de profissionais e académicos de todo o mundo, contando também com o apoio de importantes e prestigiados parceiros nacionais e internacionais. A cidade de Rio Maior será o palco deste evento, que visa discutir o presente e o futuro das práticas desportivas de outdoor e celebrar esta cultura desportiva.

A data-limite para inscrições é a 28 de abril e a expetativa da organização é que os inscritos continuem a aumentar, e dada as características do programa, consideram expectável o aumento da procura por parte de representantes de municípios, profissionais do desporto e do turismo. O evento encontra-se acreditado pelo IPDJ.

O ICOS+ International Congress of Outdoor Sports pretende afirmar-se no panorama internacional associado às práticas desportivas em contato com a natureza. Na base do seu conceito, está uma visão holística destas práticas que têm vindo a ganhar cada vez mais relevância e importância na sociedade, por motivos ambientais, sociais, de saúde ou económicos. Em discussão, estarão quatro temáticas: Turismo e economia; Saúde e Bem-estar; Educação e aprendizagem e Performance desportiva.

De acordo com Paulo Rosa, docente na ESDRM e presidente do ICOS+ a “confiança, nacional e internacional no evento, quer dos participantes quer dos parceiros tem sido extraordinária. Prova disso é a grande diversidade de nacionalidades nas inscrições. Com isso sentimos uma grande responsabilidade em cumprir com aquilo a que nos propusemos desde o início do projeto: Criar um espaço, onde de forma aberta, holística e inclusiva se possa discutir o presente e o futuro das práticas desportivas em contato com a natureza e a importância que estas podem ter para o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade”.

O docente acrescenta ainda que “é importante realçar o papel dos parceiros. Três parceiros nacionais devem ser destacados, pois, além do voto de confiança e apoio inequívoco são os principais financiadores do projeto. Refiro-me à Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo, ao Instituto Português do Desporto e da Juventude, I.P. (IPDJ) e à Câmara Municipal de Rio Maior. Contudo a rede é mais vasta e contamos com mais de 20 parcerias nacionais e internacionais como a APECATE e a Fundação do Desporto a nível nacional e importantes instituições Internacionais como a ENOS- European Network of Outdoor Sports, a EOG- European Outdoor Group e a ExtremeSportMed. Contamos ainda com parcerias ao nível do patrocínio como a Floema”.

Neste momento, a organização espera que aumentem as inscrições provenientes dos setores profissionais.

“Temos tido muitas manifestações de interesse de Municípios, treinadores, técnicos de exercício físico e diretores técnicos e profissionais da animação turística. É um ótimo sinal, pois reflete por um lado, a importância que cada vez mais se atribuem a estas práticas como fator de desenvolvimento local/regional e com veículo para uma vida melhor e mais saudável. Agora é nossa expetativa que este interesse se converta em inscrições”, destaca.

O evento encontra-se creditado pelo IPDJ, IP. com 5UC para Treinadores de Desporto, Técnicos de Exercícios Físico e Diretores Técnicos (Evento completo).

Creditação diária dos dias 25 e 26 de junho, pelo IPDJ,IP. com 1.7 UC para Treinadores de Desporto, Técnicos de Exercícios Físico e Diretores Técnicos A

s inscrições, terminam a 28 de abril, têm o custo de 200€ e inclui todo o programa do congresso, com exceção das tours sociais no dia 27 de junho (que podem ser adquiridas com custo adicional, no ato da inscrição). Existe também a opção de inscrições diárias em qualquer um dos dias do congresso.