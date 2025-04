Vinhos do Tejo voltam a Lisboa e “instalam-se” na Praça Beato a 10 de maio

No sábado, dia 10 de maio, os Vinhos do Tejo voltam a rumar à capital, desta vez para um evento 100% dedicado a esta região, cujo rio lhe dá nome, mas que não é de plantio de vinhas em Lisboa. O Tejo na Praça vai acontecer no sábado, dia 10 de maio, entre as 11h00 e as 20h00, reunindo produtores e mais de uma centena de referências vínicas à prova. Um evento mais ao estilo de “mercado de vinhos”, com venda de vinhos e de petiscos, momentos de literacia vínica. Ganha este nome precisamente pela sua localização, que vai ser no espaço Praça Beato, situada junto a uma das entradas do Beato Innovation District – a da Travessa do Grilo, 1.

Esta dinâmica de evento de promoção dos Vinhos do Tejo, em conjunto entre pares, mas a solo como região, era um desejo forte dos produtores, tendo chegado o momento da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) o concretizar. São 23 os agentes económicos que vão estar presentes, numa lista já conhecida e que se revela bastante eclética, desde a origem no que toca à produção, ao perfil de produtores e também de vinhos: Adega da Gaveta, Adega de Almeirim, Adega do Cartaxo, Alveirão, Casa Cadaval, Casal da Coelheira, Casal das Freiras, Casal do Conde, Companhia das Lezírias, Enoport Wines, Fiúza, Herdade dos Templários, João Barbosa Vinhos, Parras Wines, Quinta da Lagoalva, Quinta da Lapa, Quinta da Ribeirinha, Quinta do Casal Branco, Quinta do Côro, Quinta do Sampayo, Quinta dos Penegrais, Santos & Seixo e SIVAC. Um momento para boas descobertas!!!

Os Vinhos do Tejo não “viajam” sozinhos, levando consigo petiscos do chef Rodrigo Castelo, do Ó Balcão, restaurante premiado com uma estrela no Guia Michelin e dois sóis do Guia Repsol. Em jeito de finger foods, a oferta gastronómica vai estar disponível durante todo o horário do evento, podendo sempre que quiser testar os seus próprios pairings. A entrada no TEJO NA PRAÇA é livre, mas para a degustação dos vinhos à prova é obrigatória a compra de um copo de prova, por um valor de €10,00. Os petiscos custam €6,00 cada.

Porque a literacia vínica é muito importante, o TEJO NA PRAÇA vai ter duas provas comentadas e uma conversa com enólogos, todas de acesso gratuito, mas de lotação bastante limitada: as provas são para 12 pessoas cada e a conversa para 30 pessoas sentadas. Para participarem nas mesmas, cada pessoa tem de ter o seu copo oficial do evento. As primeiras são comentadas pelo sommelier e embaixador dos Vinhos do Tejo Rodolfo Tristão e versam as castas rainhas da região: Fernão Pires, às 12h00, e Castelão, às 15h00. Vão acontecer na mezzanine do edifício das provas. Pelas 16h30, na “escadaria” (anfiteatro) do outro edifício da Praça, vai haver lugar a uma conversa moderada pelo crítico de vinhos e gastronomia Edgardo Pacheco (que escreve no jornal Público), sob o mote “Vinhos do Tejo historicamente na vanguarda”. O painel é composto por três jovens enólogos: Joana Silva Lopes, da Quinta do Casal Branco; João Nunes, do Alveirão; e Pedro Pinhão, da Quinta da Lagoalva.

Soma-se ainda o facto de haver uma loja de Vinhos do Tejo, assegurada pela Rota dos Vinhos do Tejo e que vai ter referências de todos os produtores (não todas), disponíveis para compra ao momento – permitindo o consumo das garrafas no local, a acompanhar os petiscos, por exemplo, ou para levar para casa – ou encomendas e entrega em morada a indicar. O TEJO NA PRAÇA vai ainda contar com a presença no músico ao vivo João Ricardo.

Para Luís de Castro, presidente da CVR Tejo, “este evento tem como objetivo a partilha de conhecimento e a prova dos vinhos da região do Tejo de uma forma mais personalizada, em jeito de pequeno comité. Um modelo já testado na região, com o Tejo a Copo, em Santarém e em Tomar, e que tem funcionado muito bem. Possibilita o foco nos Vinhos do Tejo e uma maior proximidade com a região, os enólogos e produtores que os fazem e, por conseguinte, uma maior ligação emocional os vinhos.”.