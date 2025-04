Tenista de Almeirim sagra-se campeã regional de pares em Sub16

A tenista da Associação 20kms de Almeirim, Francisca Caetano sagrou-se campeã regional de Sub16 em pares femininos e vice-campeã regional em pares mistos. Do Ténis Almeirim participaram oito atletas.

Francisca Caetano disputou a competição de pares femininos ao lado de Matilde Figueiredo, do Clube Ténis das Caldas da Rainha, tendo conquistado o troféu ao bater Maria Milhões Maia (CT Caldas da Rainha) e Iris Oliveira (UD Batalha), pelos parciais de 6/2 e 6/1.

Já em pares mistos, ao lado de Rodrigo Inácio, do Clube Ténis das Caldas da Rainha, cedeu apenas no encontro decisivo frente a Matilde Figueiredo e Tiago Ritto, do Racket Sports Club de Leiria, por 6/0 e 6/2. No caminho até à final, Francisca Caetano bateu Iris Oliveira (UD Batalha) e Diogo Ordonho (CT Torres Novas), por 7/5 e 6/3 e Maria Milhões Maia e Manuel Oliveira (Racket Sports Club Leiria), por duplo 6/1.

Na variante masculina, nos singulares, Artur Freire só caiu nas meias finais frente ao vencedor, Tiago Ritto, por 6/0 e 6/1. Até às meias finais, Artur Freire bateu João Franco, do ETP Rio Maior, por duplo 6/0 e o irmão, Gaspar Freire, por 6/3 e 6/1. Antes de sair derrotado, Gaspar Freire tinha vencido Alexandre Mermod, do Clube Ténis Caldas da Rainha, por 3/6, 6/3 e 6/1.

Ainda da Associação 20kms, Pedro Nuno cedeu na 2ª ronda frente a Rodrigo Inácio por duplo 6/0. Já Rui Tavares venceu Gabriel Moreira, da Nuno Mota TA, por 6/0 e 6/1 mas cedeu de seguida frente a Francisco Pinheiro, do CT Torres Novas, por 7/5 e 6/3. Pedro Serrão bateu Guilherme Santos (CT Torres Novas), por 6/0 e 6/1 e cedeu depois frente a António Alves (CT Torres Novas) por 6/1 e 6/0. Ravi Silva cedeu na ronda inicial frente a Afonso Filipe (Racket Sports Club Leiria).

Nos pares masculinos, Artur e Gaspar Freire caíram apenas na meia final frente aos vencedores do torneio, António Alves e Francisco Pinheiro, por 6/0 e 6/4. Antes, tinham vencido Rodrigo Inácio e Alexandre Mermod por 6/2 e 6/0. Já Pedro Nuno e Rui Tavares também foram derrotados pelos vencedores do torneio, pelos parciais de 6/4 e 6/0.

Na variante feminina mas em singulares, Francisca Caetano até começou por vencer Mafalda Teles por 6/1 e 6/0 mas cedeu depois frente a Sirka Mwahala por 6/4 e 6/2.

Também em pares mistos, Pedro Nuno, de Almeirim e Mafalda Teles (Nuno Mota TA), cederam na ronda inaugural frente à dupla almeirinense constituída por Rui Tavares e Gabriela Rodrigues por 1/6, 7/6 (0) e 10-7 no decisivo Super Tie-Break. Esta dupla de Almeirim acabou por ceder depois frente a Matilde Figueiredo e Tiago Ritto por 6/0 e 6/1.

A dupla vencedora derrotou ainda Artur Freire e Luísa Louro (CT Caldas da Rainha) por 6/1 e 6/2. Artur Freire que tinha vencido a dupla constituída pelo irmão, Gaspar Freire, que jogou ao lado de Sirka Mwahala (CT Caldas da Rainha), por 6/4 e 6/3.

O Campeonato Regional de Sub16 da Associação de Ténis de Leiria decorreu entre os dias 24 e 27 de abril nos court’s de piro rápido do Clube Ténis das Caldas da Rainha.