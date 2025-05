Bruno Carrapato convidado “+ Desporto”

Tal como previamente acertado, Bruno Carrapato é o convidado desta semana do programa “+ Desporto” da Almeirinense TV.



A ALMEIRINENSE TV e o responsável da equipa de juvenis do U. Almeirim tinham acordado que, caso os juvenis regressassem aos campeonatos nacionais, na semana seguinte à subida seria realizada uma entrevista em vídeo com o treinador, a qual seria também publicada na versão impressa. A entrevista será emitida no programa do dia 2 de maio.



A equipa de juvenis do U. Almeirim venceu, no domingo dia 27 abril, o Amiense por 3-1 e depois anos depois está de regresso às provas nacionais.