GNR abre inquérito interno aos incidentes nos Amiais

A GNR vai abrir um procedimento interno para apurar o que aconteceu no final do jogo entre Amiense e U. Almeirim Sad.



O Destacamento da GNR de Santarém já reuniu, esta terça-feira, com a direção do Jornal e foi dado a conhecer que estão a ser tomadas deligências internas para apurar o que se passou no domingo. O jogo entre o Amiense e o U. Almeirim Sad ficou marcado por incidentes muito graves com a agressão a um repórter do Jornal O Almeirinense que teve mesmo de receber assistência hospitalar. O repórter foi atingido com murros na cara e depois no exterior foi mesmo cercado, sem que as autoridades tivessem prestado o apoio que foi pedido no local.



A Direção do Jornal continua à espera de agendamento de reunião com Associação de Futebol de Santarém, o que deverá acontecer na próxima semana. Francisco Jerónimo, mesmo ausente do país, contactou o repórter em causa para saber do estado de saúde de mostrar apoio e solidariedade.