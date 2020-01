Javalis provocam acidente em Almeirim

Uma viatura ligeira embateu, na última madrugada perto das 4h, em quatro javalis juntos junto à Casa da Guarda, na estrada entre Almeirim e a Tapada.



Os danos na viatura são avultados e dos quatro animais, um deles morreu na sequência do acidente.



No final do ano passado, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) revelou que a população de javalis em Portugal é cada vez maior.

De acordo com o relatório do ICNF “tendo em conta o número crescente dos avistamentos, o aumento dos pedidos de correção de densidades e o consequente aumento do número de abates por parte das zonas de caça, existe uma perceção de que as populações desta espécie estão a aumentar.”

O Ministério da Agricultura está atento a este fenómeno e, de modo, a controlar o aumento da espécie em território nacional, foi determinada a implementação do plano de correção do número da população de javalis, e que já a ser articulado com as organizações do setor da caça.

Já foram emitidos sucessivos editais que permitem o abate de javalis, sendo que a data limite permitida para abater javalis pelos processos de espera e de batida estendeu-se até 30 de setembro, e pode mesmo vir a ser alargado após uma análise que ainda decorre.

Este aumento de população de javalis tem sido culpada de vários estragos na agricultura, diminuição de outras espécies de caça como lebres, perdizes e coelhos, aumenta a probabilidade da propagação da peste suína africana e têm sido causa de um aumento de acidentes nas vias rodoviárias.



No concelho há registo de vários acidentes com javalis, mas nunca nesta zona.





(em atualização)