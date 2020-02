Quinta da Feteira cumpre tradição no “Dia dos Namorados”

Madalena e Helena Oliveira são gerentes da Quinta da Feteira, salão de eventos em Fazendas de Almeirim há mais de 20 anos e voltam a cumprir a tradição do jantar do “Dia dos Namorados” no espaço.

Com uma ementa pensada para uma noite diferente, Helena e Madalena Oliveira referem ao nosso jornal que “este dia especial tem de ser comemorado de maneira a que as pessoas o recordem com carinho, por isso, desde a ementa, à decoração e à música que haverá no fim do jantar… nada foi deixado ao acaso!”.

O valor por pessoa é de 20€ e as crianças dos 4 aos 11 anos o valor é de 10€.

Pode efetuar a sua reserva através do: 916 609 041, 916 609 040 ou 243 241 015. Pode enviar também um email para quintadafeteira@gmail.com.

Mais info aqui.