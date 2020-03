Seis militares de Almeirim concorrem para sargento

No dia 6 de março foi confirmada a entrada de seis militares do concelho de

Almeirim para o ingresso na categoria de promoção a sargento.

Para o curso concorreram cerca de 1000 pessoas para apenas 100 vagas, onde foi necessário realizar vários exames e provas tanto físicas como psicológicas.

Onde seis dos militares da GNR de Almeirim e da força de intervenção conseguiram um lugar garantido no curso de promoção para sargento: José Fróis, Diogo Caniço, Nuno Corvina, Pedro Henriques, Ricardo Brás e Diogo Graça nascidos no berço de Almeirim e juntos desde infância irão começar este mês o curso para sargento que terá a duração de dois anos.