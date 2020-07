Concerto em direto no Casal Branco

Duas Quintas com história secular assumem a realização de uma experiência de fusão musical e vínica com quatro eventos que proporcionarão a todos a possibilidade de aliar a sofisticação musical com a experiência vínica, emoldurados pela elegância e beleza dos espaços envolventes.

A Almeirinense TV transmite em direto e pode ver aqui.

“ENTRE QUINTAS” realiza quatro recitais entre os dias 11 e 19 de Julho, em diferentes espaços destas propriedades usufruindo de cenários naturais que unem a música, com o vinho e o enoturismo.

Dois fins-de-semana passados em harmonia, entre a arte e a natureza, tornam o CASAL BRANCO e a CASA CADAVAL em locais de atração turística e cultural.

Localizadas a cerca de 45 minutos de Lisboa e com um fácil acesso, as duas quintas oferecem tardes inesquecíveis, com música de diferentes géneros, abrangendo diferentes faixas etárias e diferentes gostos.

Esta experiência de fusão musical e vínica é também uma homenagem às figuras emblemáticas de Olga Cadaval e Maria Lívia Braamcamp Sobral, senhoras de grande cultura e sensibilidade artística que deram renome as propriedades que administraram, respetivamente, CASA CADAVAL e QUINTA DO CASAL BRANCO.

À música de compositores russos, executada por um quarteto de cordas, juntamos os sons da flauta e harpa com repertório de diferentes estilos, o famoso conto musical “Pedro e o Lobo” será apresentado pelo Quinteto de Madeiras e um concerto com música das Américas com instrumentos de metais. Haverá também uma tarde para aqueles que gostam de Jazz.

O Festival “ENTRE QUINTAS” tem a colaboração e parceria da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras e do seu Diretor Artístico Nikolay Lalov.



