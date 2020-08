Atletismo: Almeirinense bate record com 16 anos

Gonçalo Muidine conseguiu este domingo, 2 agosto, a medalha de Bronze e bater um record distrital.



O atleta dos 20 km de Almeirim lançou este domingo em Lisboa 14.42 m no Campeonato Nacional de Sub-20.Com esta marca o Gonçalo obtêm um novo recorde distrital na disciplina do lançamento do peso. O anterior recorde era pertencente ao atleta Tiago Marto GAF, desde 2004, com o registo de 14.40 m.Parabéns ao Gonçalo.



“Este feito é uma satisfação para toda a família do atletismo de Almeirim”, destaca o clube.



Já na quinta-feira, Sérgio Vieira também a representar os 20 kms de Almeirim tinha estado em destaque.

Sérgio Vieira obteve o 3º lugar a nível nacional em 3000 metros marcha masculina, no Apuramento para o Campeonato de Portugal de Clubes em Atletismo. O Sérgio obteve o 3º lugar, com o tempo de 13:10.0, tendo contribuído para o 12º lugar da A20 KM Almeirim com 296,5 pontos, e consequente apuramento para a 2ª Divisão Nacional de Clubes. O clube vencedor deste apuramento foi, em masculinos, o Sporting CP com 458,5 pts, e em femininos, o SL Benfica com 418,5 pts.



Nas redes sociais o Sérgio queixou-se das “duas ultrapassagens que teve que fazer na pista 3”, que prejudicaram o seu tempo final.Devido ao Covid-19, este apuramento decorreu em vários locais do país, e a prova foi efetuada em sistema de contra-relógio.

A final do Campeonato Nacional de Clubes vai decorrer dia 15 de agosto.