Chegaram os biscoitos mais doces

“Neste período tão díspar e atípico que atravessamos e que nos impõe o dever cívico de ficar em casa, para o bem-estar de todos nós, o CLDS 4G Almeirim (re) Pensar em Família vem propor um desafio às famílias”, começa por dizer a direção do CLDS 4G Almeirim.



O CLDS 4G Almeirim sugere que aproveitem o fim de semana prolongado que se avizinha para irem para a cozinha fazer bolachinhas de Natal com os seus filhos. Para tal pede-se que estimulem a criatividade, as vivências e partilhas de saberes e de sabores.



Partilhem a vossa receita de bolachas alusivas ao natal e a respetiva foto, até ao dia 3 de dezembro, na nossa página de facebook https://www.facebook.com/cldsgalmeirim.almeirim.1 ou no email clds4galmeirim@gmail.com