3 In 1 Festival premeia filmes vencedores

A cerimónia de entrega de prémios do Festival de Cinema de Almeirim “3 in 1 Film Fest” decorreu na tarde do dia 27 de novembro no Cine Teatro de Almeirim.

Os vencedores na categoria de Curtas Ficção foram Pedro Peralta com “Noite Perpétua”, que ganhou o primeiro prémio, Andrei Bulatov com “The Robbers Losers”, vencedor do segundo prémio e José Mazeda com “Para Cá do Marão” que conquistou o terceiro prémio.

Na categoria de Muito Curtas Ficção, Fábio Rebelo conquistou o primeiro prémio com “Mata”. Yang Ge e João Elias foram as menções honrosas da categoria com “Nothing Can Stop Us From Loving” e “Virtual Limbo”, respetivamente.

Bruno Caetano conquistou o primeiro prémio na categoria Curtas Animação com “O Peculiar Crime do Estranho Sr.Jacinto”. Com o segundo prémio , ficou Ricardo Mata com “Setembro” e Pedro Brito conquistou o terceiro prémio com “Assim Mas Sem Ser Assim”.

Na categoria Curtas Documentários, o primeiro prémio foi atribuído a Rui Esperança com “18”. O seu prémio foi de Paula Soares com “Ansiosos Poucos Anónimos” e o terceiro prémio foi para António Aleixo com “Goa, a Piece of Peace”.

A exibição dos filmes está agendada para o início de 2021, uma vez que agora não era possível face à pandemia.