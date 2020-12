Dar Respostas

Enfrentamos uma pandemia como nunca pensámos viver enquanto

humanidade, desafiando todos os dias a ciência para compreender a doença e obter com urgência uma cura ou a vacina.

Sabemos que desde então nada tem sido fácil, a vida como a vivíamos passou a ser diferente, desde o modo de trabalhar até à forma como convivemos. Este caminho tem tido altos e baixos, com restrições e limitações, atingindo diversos sectores da sociedade, o que nos leva para uma grave crise económica e social, para além do problema de saúde pública.

Importa dar as respostas certas às necessidades das pessoas e das famílias, dos micro e pequenos empresários e dos trabalhadores. Este é o momento de reforçar medidas que sejam efetivas, aumento dos salários, reforço urgente do Serviço Nacional de Saúde e apoio à Escola Pública com mais professores e mais assistentes operacionais.

É o momento de corrigir o Orçamento do Estado para 2021 apresentado pelo PS, com propostas que combatam a pobreza, que apoiem a nossa agricultura, que reforcem os serviços públicos. Precisamos de mais e melhores transportes públicos, de mais apoios para quem perde rendimentos.

Também no nosso concelho tem aumentado os casos positivos para a COVID-19, tal como no país, pelo que, também localmente, para além das medidas restritivas é fundamental dar as respostas concretas e adequadas.

Sónia Colaço

CDU Almeirim

Artigo de opinião publicado na edição impressa de 15 de novembro de 2020