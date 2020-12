5 Vale o Dobro”: Conheça as lojas que aderiram à iniciativa

A campanha “5 Vale o Dobro” já conta com 26 lojas e empresas do concelho de Almeirim. Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, divulgou esta quinta-feira, dia 10 de dezembro, a lista com as lojas onde a população do concelho pode utilizar vales de descontos para fazer as suas compras e ajudar o comércio local a ultrapassar a crise causada pela Covid-19. Esta listagem foi atualizada no dia de hoje.

1 – Óptica Vanessa

2 – Microjovem

3 – Galeria 33 Concept Store

4 – Jornal O Almeirinense

5 – Casa Leonor/Mayoral

6 – Atelier de Retalhos

7 – Flor de Cura

8 – Silva e Silva

9 – AyelAtelier

10 – PeçaGás

11 – Hortimar

12 – Lojinha da Susana Petó

13 – Mercearia da Zézita (Antigo Café Caniço)

14 – Anne Doe Artes

15 – Gina Botequim

16 – Sapataria Montês

17 – Mercearia da Tia Ana

18 – Mercearia Maria do Albertino

19 – Talho O Frade

20 – Modaky

21 – Sr. Das Rações

22 – Companhia das Artes

23 – True

24 – Mini Mercado Maria do Rosário

25 – Guilhermina Proa Artigos Diversos

26 – Anage Perfumarias

A campanha “5 Vale o Dobro” foi aprovada no dia 7 de dezembro e lançada dois dias depois, dia 9 de dezembro. Cada pessoa pode adquirir três vales e, comprando um vale de cinco euros, pode fazer compras de 10.