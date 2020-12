Futebol: Clubes do concelho em ação

O futebol voltou a rodar esta manhã. Benfica do Ribatejo com vitória categórica em Foros de Salvaterra. Resultado de 0-2 em casa do Forense e com esse triunfo, sobe ao 4°lugar do campeonato distrital da segunda divisão. Ferreirinha e Tátá marcaram para a formação de Filipe Rego.

O Fazendense B recebeu o Samora B e também venceu por 1-0.

Na primeira distrital o Fazendense venceu no Entroncamento o Atlético por 0-2 com golos de Rodrigo Neves e Leonardo.

No campeonato de Portugal, o U.Almeirim SAD depois do aparecimento de um jogador com Covid-19 viu os seus jogos serem adiados.