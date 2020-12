Sem vitórias para equipas do concelho

O Benfica do Ribatejo com o empate a três no terreno do Águias de Alpiarça foi a única equipa do concelho que escapou à derrota nesta manhã de domingo. O jogo era relativo à quarta jornada do campeonato da segunda divisão.

A formação benfiquista esteve a ganhar por duas vezes e teve de suar nos instantes finais para conseguir trazer 1 ponto. Aldair, Capelo e Tátá foram os marcadores. Ainda neste campeonato o Fazendense B recebeu o Porto Alto e perdeu por 2-3. Os golos de Leonardo Barbosa e Gonçalo Lopes foram insuficientes.

A surpresa maior veio do Fazendense na primeira distrital onde foi derrotado por 2-0 na deslocação a Torres Novas.

O U.Almeirim joga amanhã, segunda-feira, em casa diante do Sintrense com transmissão no Canal 11 da sua televisão.