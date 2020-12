Fazendense e U. Almeirim juntos nos sub-21

Realizou-se esta segunda-feira, em direto na página de Facebook da AF Santarém, o sorteio para o Torneio Sub-21 Futebol Masculino. Na série B vamos ter duas equipas do concelho juntas e depois a segunda equipa do U. Almeirim fica na série C



Série B

U. Almeirim A, Marinhais, Fazendense e Coruchense



Série C

Ac. Santarém A, U. Almeirim B, Moçarriense e U. Santarém Sad



Ao todo participam neste campeonato 27 equipas, divididas em sete séries. A prova arranca a 9 janeiro.