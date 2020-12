Testes rápidos da Covid-19 começaram a ser usados

A Câmara Municipal de Almeirim começou na quinta-feira, dia 30 de dezembro, a utilizar os testes rápidos que comprou recentemente. na primeira ronda foram utilizados 50 testes rápidos a funcionários das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) adquiridos pela Câmara Municipal de Almeirim. Segundo um comunicado de Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, os testes são destinados a casos e situações específicas, nomeadamente em IPSS e outras entidades cujas cadeias de transmissão podem ser de alto risco.

“É por isso, que mais uma vez com a ajuda da UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade, do Centro de Saúde estamos a testar de forma preventiva colaboradores de áreas de risco, como referi sobretudo IPSS que trabalham com idosos, a população mais suscetível a problemas graves”, admitiu Pedro Ribeiro.

O Presidente da Câmara Municipal de Almeirim salientou a importância dos testes rápidos dando como exemplo o caso que ocorreu nos militares do posto da GNR, que ocorreu há duas semanas, que “permitiu identificar e isolar em poucas horas uma situação potencialmente grave”. Pedro Ribeiro admitiu que a vacinação ajuda a combater a pandemia da Covid-19, mas que é importante a população do concelho de Almeirim manter as medidas de proteção e prevenção e “pelo que esta estratégia que temos seguido é para continuar por mais alguns meses”.