Os Tigres de Almeirim deslocaram-se esta noite ao pavilhão do Sporting Clube de Portugal para jornada 14 do Campeonato Nacional da primeira divisão e saiu derrotado por 7-3.

Diogo Alves colocou os almeirinenses a vencerem por 0-1 e ainda chegou ao intervalo com 2-2 com golo de Frederico Neves. Na segunda parte o maior poderio do líder do campeonato fez-se sentir e os Tigres acabou goleado por 7-3 com Filipe Bernardino a fazer o terceiro golo.



Na próxima jornada os Tigres recebem o Riba D’Ave.