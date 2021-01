Novos cursos online no plano de formação financiada da NERSANT para 2021

2021 traz novidades ao plano de formação financiada da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém. Aos cursos gratuitos já disponibilizados pela associação a empregados e desempregados, juntam-se agora mais algumas ações sem custos nas áreas de gestão, marketing, recursos humanos, empreendedorismo, finanças e segurança no trabalho.

O projeto de formação financiada para empregados e desempregados que a NERSANT está a implementar – Formação Modular Certificada – tem aprovadas novas ações de formação para o ano de 2021, que vêm juntar-se ao vasto leque de cursos já disponibilizados pela associação, quer para empresas, quer para particulares.

A NERSANT tem agora – já com inscrições abertas para empregados e desempregados – as ações financiadas em metodologia “5 S”, “Neuromarketing”, “Trendmarketing”, “RH – Relatório Único”, “Trabalho em equipa”, “Segurança no Trabalho – Situações epidémicas / pandémicas”, e “Introdução à utilização e proteção de dados pessoais”.

Para além destas ações, estão ainda disponíveis para inscrição três cursos compostos por várias ações de formação. São eles a Formação Inicial de Empreendedores, composto pelos módulos “Perfil e potencial do empreendedor – diagnóstico / desenvolvimento”, “Ideias e oportunidades de negócio”, e “Plano de negócio – criação de micronegócios”.

Têm também inscrições abertas o Curso de Finanças Pessoais, composto pelas ações “Planeamento e gestão do orçamento familiar”, “Produtos financeiros básicos” e “Poupança – conceitos básicos” e o Curso Prático de Poupança e Investimento, composto pelas formações em “Crédito e endividamento” e “Poupança e suas aplicações”.

Todas as ações de formação no âmbito das Formações Modulares Certificadas da NERSANT estão a decorrer em formato online, estando as informações correspondentes a cada ação e / ou curso, disponíveis na área Cursos Financiados » Empregados e Desempregados do portal da associação, em www.nersant.pt. As inscrições são feitas online, no mesmo local.

De referir que as ações realizadas ao abrigo da Formação Modular Certificada da NERSANT não têm qualquer custo nem para os participantes, nem para as entidades empregadoras – no caso de a inscrição ser realizada através da empresa – uma vez que são financiadas pelo Fundo Social Europeu e Estado Português.