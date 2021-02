CLDS 4G Almeirim lança desafio à população do concelho

“O CLDS 4G Almeirim (re) Pensar em Família vem lançar o desafio à comunidade ” Neste Carnaval vamos encher Almeirim de cor e de Alegria”. Com o objetivo de estimular a interação de pais e filhos, de reavivar memórias do que era a animação carnavalesca no concelho.

Pretende-se que as famílias coloquem nas janelas, varandas ou portas uma máscara carnavalesca para alegrar as ruas de Almeirim, pedimos que nos enviem as suas fotografias para o email clds4galmeirim@gmail.com com o nome da criança, idade, localidade (freguesia)”