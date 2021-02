2021 começa com nova edição do Desafio Eco-Escolas

A PRIO Portugal avança com a terceira edição do Desafio PRIO do programa de Eco-Escolas. O tema da terceira edição é “Resíduos, Energia do Futuro e as escolas do concelho de Almeirim podem inscrever-se em priobiocombustiveis.abae.pt até ao dia 28 de fevereiro.

De acordo com o comunicado da PRIO, a nova edição do desafio vai dar “continuidade à necessidade de educar os mais novos para a importância de reciclar os resíduos que podem ser aproveitados para a produção de combustíveis mais sustentáveis, com a mesma garantia de qualidade, como é o caso do biodiesel, produzido pela PRIO em Aveiro”.

A terceira edição do desafio vai estar dividida em três escalões de acordo com o grau de escolaridade e programa curricular dos participantes.

Os alunos do Pré-Escolar e 1ªCiclo vão ter de criar uma história coletiva inspirada nas aventuras de um oleão; os jovens do 2ª e 3ªCiclo vão ter de fazer uma banda desenhada com o título “O oleão chegou ao Bairro”, onde terão de se basear na “temática de desenvolver ideias inovadoras para o futuro dos resíduos e do planeta” e os jovens do ensino secundário, profissional e universitário vão criar um vídeo de um minuto e meio e/ou uma infografia inspirada no tema O Posto (de combustível) do Futuro| 2030” onde, segundo o comunicado, deve ser “inspirada na importância da produção de combustíveis a partir dos resíduos.

“Este é um projeto em que acreditamos muito”, afirma Carolina Gautier, Gestora de Projetos na PRIO. Admite que o projeto vai ajudar os mais jovens a adquirir “conhecimentos que no futuro irão ajudá-los a terem mais consciência sobre como, através de pequenos gestos do nosso dia-a-adia, conseguimos contribuir para tornar o nosso planeta mais sustentável”.

O projeto é realizado pela PRIO em conjunto com a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) que reconhece a importância do aumento do conhecimento pela mobilidade sustentável e reaproveitamento de resíduos que podem ser usados para formar biocombustíveis avançados.