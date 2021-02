Mais de seis mil visualizações em espetáculos no dia de carnaval

A Câmara Municipal de Almeirim em parceria com o Jornal O ALMEIRINENSE lançaram para o mês de fevereiro um conjunto de concertos online.

Os espetáculos de Quideia Show e Rafael Vargas realizados esta terça-feira, dia de carnaval, atingiram mais de seis mil visualizações no facebook do jornal O Almeirinense.

Os próximos espetáculos serão no dia 20 de fevereiro às 21h30 com atuação da banda DCM e no dia 27 de fevereiro com os 100 limites também às 21h30.

A iniciativa Quarentena Alive Almeirim Streaming 2021 nasceu de uma parceria entre a Câmara Municipal de Almeirim e o jornal O Almeirinense.