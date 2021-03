Onde há crise, há esperança: 25 de março de 2021

Descobrir sinais, fazer uma leitura mais profunda da realidade. Há pessoas que dizem ser muito realistas mas no fundo não são, são até um pouco infantis, vivem o imediatismo das emoções, dos impactos, e não param um momento para se distanciar, dar um passo atrás para ver o conjunto e reflectir. “Bom, mas o que é que está aqui por trás?! De onde é que isto vem? Aonde é que isto leva?” Fazer à realidade as perguntas certas, porque acontece muito não as fazermos. Por exemplo, diante de uma doença, de um choque familiar, de um problema laboral, perguntamos logo: “Porquê? Que mal fiz eu a Deus? Porque é que me havia de acontecer isto a mim?” E esta é a pergunta errada!

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.