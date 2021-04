Onde há crise, há esperança: 13 de abril de 2021

A integração das nossas vidas é extremamente importante, sobretudo ao nível dos sentimentos. As grandes confusões de sentimentos, as violências, as agressividades, as paixões desastradas têm na raiz o processo de (i)maturidade que cada um fez, ou anda a fazer. É que nada disto se constrói de uma vez, mas faz-se com imensas crises e através delas.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.