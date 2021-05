Rogério Martins apresentou seu primeiro livro no Cine Teatro de Almeirim

Na tarde deste sábado, dia 15 de maio, Rogério Martins apresentou o seu primeiro Livro – Di…Versos e Diversas Histórias de Mau Humor no Cine Teatro de Almeirim.

Entre amigos, família e colegas de profissão, o autor era um homem realizado: cumpriu o sonho de transformar em livro os poemas que vem criando desde a infância. Incluído na categoria de literatura popular, os versos exprimem uma reflexão humorística da sua biografia e de factos da vida da comunidade almeirinense.

A sessão contou com a participação do presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, do professor Eurico Henriques, do Património Cultural e Arquitetónico da Câmara Municipal de Almeirim e do amigo Arlindo Rosa, também escritor.

Para Eurico Henriques, “ foi uma surpresa a qualidade do trabalho de Rogério Martins (…) que não foi mais longe porque na altura não lhe foi permitido”. O amigo Arlindo Rosa referiu que “Rogério Martins é um novo autor, não sendo novo” que agora se junta aos nomes da cultura portuguesa de tradição popular.

Os seus versos em livro aguardam agora uma exposição dos seus suportes originais – os papiros e os desenhos. Ficou ainda a promessa.

O evento terminou com a tradicional sessão de autógrafos do autor.

Teresa Silva