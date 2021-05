Covid-19: Concelho ultrapassa as 11 mil vacinas administradas

Até ao dia 15 de maio, foram administradas mais 905 vacinas no concelho, totalizando 11.239 vacinas desde o início do processo de vacinação contra a Covid-19. Das 11.239 pessoas vacinas, 8069 equivalem à primeira dose da vacina, 3155 equivalem á segunda dose e 15 foram apenas de dosagem única.

A população que ainda não atualizou os seus dados deve dirigir-se junto do Centro de Saúde. A população do concelho de Almeirim pode fazer a atualização aqui e descarregar o PDF ou através da aplicação MySNS Carteira do Ministério da Saúde e atualizar diretamente.

As pessoas que prefiram atualizar os seus dados manualmente, é distribuído via CTT em correspondência não endereçada uma folha A5 com um envelope RSF que são enviados diretamente para o Centro de Saúde.