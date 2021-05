Faleceu motard de Almeirim

José Henriques Carvalho, motard e empresário da área de restauração de Almeirim, faleceu ao fim do dia desta quinta-feira, dia 20 de maio. O funeral realizar-se-á às 15H00 desta sexta-feira, dia 21 de maio, no cemitério de Almeirim.

José Henriques Carvalho sofria de uma doença oncológica há algum tempo. No ano de 2007, tinha 48 anos de idade quando foi fazer o Dakar com uma mala na sua moto, unicamente com produtos de higiene e alguma roupa. A viagem ao Dakar era um sonho que tinha com o filho, que veio a falecer antes da realização do mesmo.