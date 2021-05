CDU aplaude inauguração do Centro de Recolha de Animais

A CDU congratula-se com a inauguração do Centro de Recolha Oficial de Animais em Almeirim, que acontece hoje, dia 21 de maio, pois considera que é fundamental que a autarquia seja cumpridora das competências e responsabilidades que a legislação lhe atribui no que diz respeito à proteção, bem-estar e sanidade animal de todos os animais perdidos ou abandonados no concelho.

Recordamos que foi por intermédio da dirigente de Os Verdes e vereadora eleita pela CDU em Almeirim, Sónia Colaço, que se apresentou a proposta para a construção deste equipamento, considerando que a sua existência iria contribuir não apenas para a recolha de animais abandonados, mas também para ajudar a fomentar a adoção consciente e a esterilização de animais errantes em contraponto ao abate.

A vereadora considerou ainda que o momento era muito oportuno tendo em conta que, por proposta do Partido Ecologista Os Verdes na Assembleia da República, o Orçamento do Estado para 2018 incluía verbas de dois milhões de euros para a construção e modernização destes centros a nível nacional.

A CDU aproveita para salientar que nos Orçamento do Estado posteriores, por proposta dos deputados de Os Verdes, foram adicionadas mais verbas para os centros de recolha oficial de animais e para apoios à esterilização de animais, de modo a reforçar a colaboração das autarquias.

A partir de hoje, Almeirim fica com melhores condições para que os direitos dos animais sejam assegurados, na promoção do seu bem-estar e em articulação com as demais entidades que atuam no concelho.