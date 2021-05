Futalmeirim perde

A formação almeirinense do Futalmeirim no escalão sénior de Futsal deslocou-se ao pavilhão do Gruder em Ribeira de Farrio e perdeu por 9 – 5.

A equipa de Almeirim ainda começou na frente do marcador mas acabou por permitir a reviravolta na primeira parte. Na segunda metade os azuis não conseguiram travar os novos líderes do campeonato. Um bis de Rodolfo e com mais três repartidos entre Leitão, Cenoura e Miguel Abreu foram os marcadores dos golos.

Na próxima jornada, o Futalmeirim recebe o Vitória de Santarém A às 17h no pavilhão Alfredo Bento Calado.