Tiago da Neta apresentou no Sábado, dia 22 de Maio, o seu espetáculo Danças do Tejo, sob o mote “Canções Sem Palavras, Danças Sem Passos”.

Dos clássicos à música popular, foram vários os temas tocados pelo artista, que apresentou também composições originais, como a estreia de “As 7 Dentadas no Diabo”, e versões muito próprias, com um cunho pessoal vincado, das quais se destacaram seis músicas do Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim (as Danças do Tejo).

