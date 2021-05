Benfica do Ribatejo recebe Campeonato Amador Futsal

Num formato mais curto e mais simplificado, mas é certa a realização do Campeonato Amador Futsal 2020-2021. Após a paragem forçada devido à pandemia covid-19, e depois de a época desportiva não ter arrancado em outubro como estava previsto, eis que o Futsal amador está de volta de 5 junho a 31 de julho.



Santarém e Benfica do Ribatejo vão acolher, ao sábado à tarde e em simultâneo, 14 equipas em busca do prazer de voltar a fazer aquilo que tanto gostam com os seus companheiros: “jogar à bola”.

A final está agendada para o dia 24 de julho em Santarém.