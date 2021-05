Concelho já administrou mais 1146 vacinas

O concelho de Almeirim conta com mais 1146 vacinas administradas na população do concelho, com dados registados até ao dia 29 de maio de 2021.

Atualmente, já foram administradas 13.928 vacinas, onde 9405 equivalem à administração da primeira dose, 4468 à segunda dose e 55 vacinas foram de uma única dose.

Almeirim conta com 40% da população com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19.

O concelho de Almeirim recebeu no dia 28 de maio uma campanha de vacinação aberta a 250 pessoas, onde foram administradas 183 vacinas contra a Covid-19. O auto-agendamento da vacina contra a Covid-19, com idade igual ou superior a 50 anos já está disponível. A informação consta no portal do Governo dedicado à Covid-19.

Para aceder ao portal do Ministério da Saúde basta clicar aqui. Os cidadãos podem escolher o local e o dia em que pretendem ser vacinados.

Portugal vai receber mais de 1,4 milhões de vacinas contra a covid-19 nos próximos dias, que permitirão acelerar o processo de vacinação de três escalões etários em paralelo, disse na quarta-feira à Lusa fonte da `task force´ que coordena a logística.