Elias Cachado Rodrigues foi reeleito para Presidente do Centro Cultural Regional de Santarém (CCRS) para um mandato que vai até 2024.

O novo conselho de administração tem como objectivos renovar a vivência do Fórum Mário Viegas, com actividades motivadoras e da abertura do edifício sede do CCRS; cativar as gerações mais jovens e dar continuidade às exposições de artes.