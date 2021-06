Tenista da Associação 20kms conquista torneio em casa

O tenista da Associação 20kms de Almeirim, José Miguel Rodrigues venceu “em casa”, ao conquistar o torneio de Sub14 da Masters Cup 2021, o torneio que marca o regresso dos eventos oficiais a Almeirim. O tenista do clube da casa venceu na final Adolfo Abascal pelos parciais de 7/5 e 6/4.

A defender o estatuto de 1ºcabeça-de-série, José Miguel Rodrigues alcançou um lugar nos quartos-de-final ao vencer Lourenço Maessen (ET Jaime Caldeira), por duplo 6/0. Nos quartos-de-final, o tenista de Almeirim derrotou Miguel Oliveira (CP Nações), por 6/4 e 6/2. Nas meias-finais, novo duplo 6/0, frente a Diogo Ferreira (CT Setúbal), para depois na final vencer Adolfo Abascal, do Clube Ténis do Jamor.

Ainda de Almeirim, Francisco Garrido cedeu na ronda inaugural frente a Lourenço Maessen por duplo 6/1 e Lourenço Piscalho perdeu na ronda inaugural por Manuel Dos Santos por 6/0 e 6/0. Em pares, esta dupla que representa a Associação 20kms de Almeirim cedeu frente a Jorge Vanine e Salvador Simões por duplo 6/0, também na ronda inaugural. A competição de pares foi vencida por Vanine/Simões frente a Adolfo Abascal e Miguel Oliveira, por 6/0 e 6/2.

No escalão de Sub14 Femininos, Laura Correia, da Escola Ténis da Linha, conquistou a vitória, ao vencer os quatro encontros do grupo, sem ceder qualquer set. O 2º lugar foi alcançado por Constança Gonçaves Adegas, que cedeu apenas frente à vencedora do torneio, pelos parciais de 6/3 e 6/4.

No escalão de Sub18, Xavier Carreira, do Clube Ténis de Santarém também assegurou a vitória no grupo, com quatro vitórias em quatro encontros. O 2º classificado, João Igreja, do Clube Ténis de Abrantes cedeu apenas frente ao vencedor, por 7/6 e 6/3.

A Masters Cup 2021 decorreu entre os dias 29 e 30 de maio nos court’s de ténis do Parque Zona Norte e integrou o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis, como torneio de nível C, nos escalões de Sub14 e Sub18 e marcou também o regresso dos torneios oficiais ao clube, depois da interrupção devido à pandemia.