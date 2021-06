Almeirim recebe inauguração do GIP Imigrante

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) Imigrantes, foi inaugurado esta quarta-feira, dia 9 de junho, apesar de já estar a funcionar desde o início do ano. O Gabinete tem como objetivo acolher imigrantes e ajudá-los no processo de integração na sociedade apresentando serviços tais como procura de emprego, orientação para reconhecimento de qualificações e acompanhamento na área de emprego.

Cláudia Pereira, Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, realçou que os imigrantes são bem aceites pela maioria da população portuguesa “porque cada português tem sempre uma família ou amigo emigrado, não é?”. Também afirmou a importância da integração para os emigrantes e imigrantes: “Integrar é mesmo fazer amigos. Aliás, esse é um dos dados que leva a que alguns portugueses fiquem nos países destino, é quando têm laços de amizade, quando se sentem bem, e é por isso que leva alguns imigrantes a ficarem cá em Portugal, é quando realmente têm redes de amizade”.

A Secretária de Estado afirmou que a criação do GIP Imigrante traz vantagens para os imigrantes e também para as empresas: “O GIP vem ajudar as empresas que precisam de mão de obra e os imigrantes que pretendem encontrar um mercado de trabalho onde possam ser úteis”. Cláudia Pereira elogiou a abordagem de proximidade da ProAbraçar e a importância do trabalho em rede e de aproximação.

O Pastor Jorge Humberto Nobre, presidente da Assembleia da Associação ProAbraçar, agradeceu a ajuda prestada pela Câmara Municipal de Almeirim e admitiu não ter dúvidas que “este GIP não seria tão louvado se não fosse o culminado processo cândido a acontecer ao longo de muitos anos”. Desde 2001 que a ProAbraçar realizou 240 atendimentos, encaminhou 50 imigrantes para aprenderem a Língua Portuguesa e conduziu vários imigrantes para ofertas de emprego.

O GIP funciona nas instalações do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM), mas a pandemia não permitiu a realização da inauguração em janeiro. O gabinete resolveu a situação de imigrantes que trabalhavam em Portugal, mas não tinha autorização para residir no país.

A inauguração também contou com a presença de Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Sónia Pereira, Alta-Comissária para as Migrações e o Comandante do posto da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Almeirim, Sargento Lopes.