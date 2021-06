20 kms conquista cinco títulos

No passado fim de semana o Estádio Municipal de Abrantes foi palco do

Campeonato Regional sub-18, 2021 e os 20 kms de Almeirim conquistaram vários títulos.

Com temperatura alta e pouco vento, que permitiu validar as provas realizadas,

cento e vinte e quatro atletas em representação de doze clubes filiados, foram os

principais protagonistas deste evento. Coletivamente o UFC Tomar foi o vencedor em ambos os géneros.

Os Campeões Sub-18 de 2021 do nosso concelho foram:

Martelo Masc.

Diogo Catrola A20Km Almeirim 41.10

Disco Masc.

Diogo Catrola A20Km Almeirim 33.18

Comprimento Masc.

Martim Gonçalves A20KM Almeirim 6.21

4×100 M Masc.

A20Km Almeirim 49.48

Peso Masc.

Diogo Catrola A20Km Almeirim 11.95

No próximo fim de semana no Estádio Papa Francisco realiza-se o Torneio

Olimpico Regional.