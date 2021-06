Metade da população protegida contra a Covid-19

O concelho conta com mais de metade da população vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e mais de 25% da população conta com as duas doses administradas.

Os dados registados até às 00h00 do dia 12 de junho de 2021 referem que já foram administradas 16.041 vacinas contra a Covid-19, onde 10.648 equivalem à primeira dose da vacina, 5232 equivalem à segunda dose e 161 levaram dose única da vacina.

Atualmente, o Centro de Vacinação contra a Covid-19 situa-se no Campus da Proteção Civil, na Zona Industrial.