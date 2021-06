Hoje há eleições no U. Almeirim: Duarte ou Carvalho?

Hoje é dia de eleições no U. Almeirim e pode existir uma surpresa de última hora. Vasco Carvalho, líder do Footkart, ponderou nas últimas horas apresentar uma lista.



O ALMEIRINENSE sabe mesmo que existiram reuniões e conversas para um acordo pré-eleitoral, mas não terá existido entendimento para apresentação de uma lista conjunta. Para ser presidente do U. Almeirim, Vasco Carvalho está legalmente obrigado a deixar o Footkart.



Na corrida estará também Duarte Duarte, que lidera o clube atualmente. O ALMEIRINENSE sabe que desde dia 14 junho foi apenas entregue a lista de Duarte Duarte.



A Assembleia está marcada para as 21h na Sede do clube.