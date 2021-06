Almeirim recebe 17 selos “Escola Amiga da Criança”

O projeto “Escola Amiga da Criança” da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP) entregou esta sexta-feira, dia 25 de junho, 17 selos aos estabelecimentos escolares do concelho de Almeirim.

A Creche e Jardim de Infância Conde de Sobral, da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim foi uma das 17 escolas que receberam o selo com o projeto “O Planeta precisa de Nós… Ontem, Hoje e Amanhã”.

O Jardim de Infância da Raposa, o Jardim de Infância de Paço dos Negros, a Escola Básica de Paço dos Negros, o Centro Escolar de Fazendas de Almeirim e a EB2/3 de Fazendas de Almeirim receberam o selo com o projeto “Webinar Educação”. A EB2/3 de Fazendas de Almeirim também ganhou o selo com os projetos “Atelier Educar pela Arte”, “Clube de Teatro a Bem D’zer”, “Educação para a Saúde”, “Ensino à Distância”, “Feira da Alimentação” e “Pares Mentores”.

O Jardim de Infância de Benfica do Ribatejo, o Jardim de Infância nº1 Almeirim, o Jardim de Infância de nº3, a EB1 de Cortiçóis, Foros de Benfica do Ribatejo, Moinho de Bento de Almeirim, Canto do Jardim de Almeirim, o Centro Escolar dos Charcos, a EB1 Canto do Jardim de Almeirim, a Escola Secundária Marquesa da Alorna de Almeirim e a EB2/3 Febo Moniz Almeirim ganharam o selo com o projeto “Emocionário”.

A EB2/3 Febo Moniz Almeirim recebeu o selo também por outros projetos como “Estamos a Ajudar o Nosso Planeta”, “Cidadania com outras cores, sons, sabores e cheiros”, “Ser Solidário é Fixe – Dias Solidários”, “Aprender com Plantas”, Colóquio sobre Violência Doméstica e no Namoro: o Olhar dos Jovens e da Comunidade Educativa”, “De Almeirim para o Mundo”, “Sou Cidadão!”, “Unidos Na Adversidade” e “Vemos, Ouvimos e lemos, não podemos ignorar!”.

A cerimónia contou com a presença de Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Carlos Martinho, da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), dos Diretores dos estabelecimentos escolares, Maria Valadas, membro da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim (APAEFA) e Luís Ferreira, Vice-Presidente da FAPOESTEJO.