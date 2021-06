‘Festival Entre Quintas’ começa esta sexta-feira

No próximo dia 2 de julho (sexta-feira) às 21H vai marcar presença na Quinta do Casal Branco, o concerto de inauguração da segunda edição do Festival Entre Quintas, dirigido pelo maestro Nikolay Lalov juntamente com a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras (OCCO).

Pelas 19H do mesmo dia, as equipas de enologia da Quinta do Casal Branco e da Casa Cadaval vão apresentar o vinho ‘Festival Entre Quintas Branco 2020’, “uma edição limitada de 400 garrafas e exclusivamente disponíveis em unidades magnum, sendo servido um cocktail-dînatoire”, referiu a equipa de comunicação do Festival.

Pode comprar os bilhetes na Ticketline e nos locais dos concertos.

Para usufruir deste evento, terá de apresentar no momento da chegada à Quinta do Casal Branco e da Casa Cadaval um comprovativo de realização laboratorial de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN), ou um teste rápido de antigénio (TRAg), para o despiste da infeção por SARS-CoV-2 (Covid-19) realizado nas 72 ou 48 horas anteriores à sua chegada. Também poderá recorrer à apresentação do Certificado Digital COVID da União Europeia (o qual despensa a apresentação de comprovativo de realização de teste), ou até a apresentação do Certificado Digital de Recuperação de Infeção com menos de 90 dias.

Este Festival reúne duas quintas com imensa história que assumem a realização de uma experiência de diálogo entre música, arte e enologia, com eventos que proporcionarão a todos a possibilidade de aliar o prazer musical com a experiência vitícola, emoldurados pela elegância e beleza dos espaços envolventes. ‘Entre Quintas’ apresenta concertos e recitais entre os dias 2 e 11 de julho, em diferentes espaços destas propriedades.

Autor: João Nogueira