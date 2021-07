Cães e gatos para adotar

Este sábado, entre as 9h e as 12h30, é o período de adoção no canil/gatil Municipal de Almeirim.



“Ajude-nos a arranjar uma familia para eles” é o slogan da campanha que a autarquia lançou e que se realiza aos primeiros sábados de cada mês.



A inicitiva realiza-se no canil/gatil na Zona Industrial.