A cidade de Almeirim vai receber o treinador Ramiro Antão, da Associação dos Moradores de Santo António dos Cavaleiros, para um treino de Guarda-Redes.

A iniciativa decorre no dia 23 de julho às 09H00 no Pavilhão Alfredo Bento Calado. O treino conta com o apoio do Jornal O Almeirinense e é organizado pelo Almeirim Futsal Clube.